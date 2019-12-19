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    HaberlerEge Haberleri Soma, hizmetin en iyisini hak ediyor
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    19.12.2019 - 07:50 |

    Soma, hizmetin en iyisini hak ediyor

    Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, MHP İlçe Başkanı Adem Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Aksoy, İyi Parti İlçe Başkanı Vehbi Çiçek, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Ahmet Bakır, Soma Termik Santral Üretim Direktörü Mehmet Öksüzler, Tes-İş Soma Şube Başkanı Fehmi Tokgöz, Tes-İş Şube Genel Sekreteri Burhan Kumral ve Soma Bölgesel Isıtma İşleri Müdürü Can Doğan Cansever, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ziyarette bulundu.

    Soma, hizmetin en iyisini hak ediyor

    Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, MHP İlçe Başkanı Adem Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Aksoy, İyi Parti İlçe Başkanı Vehbi Çiçek, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Ahmet Bakır, Soma Termik Santral Üretim Direktörü Mehmet Öksüzler, Tes-İş Soma Şube Başkanı Fehmi Tokgöz, Tes-İş Şube Genel Sekreteri Burhan Kumral ve Soma Bölgesel Isıtma İşleri Müdürü Can Doğan Cansever, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ziyarette bulundu. Büyükşehir’in ilçede gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ergün, Soma ve Somalı vatandaşlar için en iyi hizmetleri ulaştırmaya devam edeceklerini dile getirdi.
    Ergün’ün diğer konuğu ise Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç oldu. Ataç, Ergün’ün daha önce kendilerine ziyaret gerçekleştirmiş olmaları nedeniyle iade-i ziyarette bulunduklarını belirtti.

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