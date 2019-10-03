03.10.2019 - 01:36 |
Somaspor Batman'da transfer yaptı
3. Lig 3. Grup’un iddialı takımları Somaspor deplasmanda karşılaştığı Batman Petrolspor’a, Ali Kuleli’nin 60. dakikada attığı şık golle boyun eğdi.
Somaspor bu hafta evinde 1954 Kelkit Belediyespor karşısında 3 puan arayacak.
Kasaba’da Hayrullah yüzleri güldürdü
Turgutluspor’da cumartesi günü deplasmanda oynanacak Elazığ BLD maçı öncesi stoper Hayrullah’ın iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Kocaelispor ve Ağrı 1970 karşılaşmalarında görev alamayan Hayrullah’ın bu hafta şans verilmesi halinde forma giyebileceği kaydedildi. Turgutluspor’da ağrıları süren sağ kanat Güner’in durumu ise belirsizliğini koruyor.
Cansız bedeni park halindeki aracında bulunduÜç gündür kayıp olan erkek vatandaşın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde ve çevresinde detaylı araştırma yaparken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.