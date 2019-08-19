Son 15 yılın en kalitelisi

Türkiye’deki incir üretiminin büyük bölümünün yapıldığı Aydın’da üreticiler, hem rekolteden hem de fiyatlardan memnun kaldı. Taze ve kuru incirde kalitenin yüksek olması da yıllar sonra üreticilerin yüzünü güldürdü. Germencik Ziraat Odası Meclis Başkanı Necip Arslan, “Son 15 yılın en iyi sezonunu yaşıyoruz. Germencik’te yaklaşık 90 bin dekar incir ekili arazi var. Yıllık ortalama 40 bin ton incir elde ediliyor. Geçen yıl hava şartlarının kötü gitmesiyle 30-35 bin ton civarlarında kaldı. Bunun içinde kaliteli incir çok azdı. Ancak bu yılki rekolteye göre bizim beklentimiz 45 bin ton civarında” dedi. İncirin bölge için altın kadar değerli olduğunu ifade eden Arslan, şöyle devam etti:

‘Beklentimiz tuttu’

“Türkiye’deki incirin yüzde 70’i Aydın’da yetiştiriliyor. Gözlemlerimiz zaten yılın iyi geçeceğini gösteriyordu. Hava şartları da bunu destekleyince, son yılların en kaliteli ürününü aldık. Umarız hava şartları bundan sonrada böyle devam eder, incirin altın yılı olarak hafızalarda kalır” dedi. İncir üreticisi Adnan Keskin de, “Herkes için bereketli bir yıl olacak. Birinci sınıf yemeklik olan kuru incirin kilosu 40-50 lira arasında satılıyor. Diğerleri ise 20 ila 30 lira arasında alıcı buluyor” diye konuştu.