Son 17 yılın en iyisi

Türkiye’de kaliteli pamuk denince akla gelen Ege ovalarında bu sezon dekar başına ortalama 495 kilogram verim bekleniyor. Bu rakam, 17 yılın en yüksek verimlilik seviyesi olacak.

İzmir Ticaret Borsası’nın (İTB) raporlarına göre, Ege’de bundan önce en verimli sezon 2016-2017’de dekar başına 466 kilogramla gerçekleşmişti. Geçen sezon ise dekar başına 412 kilogram verim alındı.

Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) Başkanı Bertan Balçık, 2019’da pamuk ekim alanının geçen sezona göre bir miktar arttığını söyledi. Üreticilerin pamuk ekmeye devam ettiğini belirten Balçık, “Bu sezon Türkiye genelinde verim tahminimiz, lif pamuk olarak 900 bin ton civarı. Hasat şu anda devam ediyor. Kasım ayının ortalarında net rakamlara ulaşacağımızı tahmin ediyorum” diye konuştu. İklim şartlarının bu yıl pamuk verimine olumlu yansıdığına işaret eden Balçık, özellikle Ege’de verimin yüksek olduğunu vurguladı.

‘Dünyayla aynı’

Tarımsal desteklemelerin açıklandığını anımsatan Balçık, pamukta da geçen yıl olduğu gibi fark ödemesi desteğinin 80 kuruş olduğunu belirtti. Mazot ve gübre desteğinin de dekarda 44 liradan 66 liraya çıktığını kaydeden Balçık, “Şu anda yapılan hesaplamalarda 1 kilogram kütlü pamuğun maliyeti 4,5 liraya geliyor. İzmir, Şanlıurfa, Adana ve Diyarbakır borsalarının ortalaması kütlü pamukta şu anda 3,5 lira seviyesinde” dedi. Selçuk, şu anda dünyada pamuk fiyatı ortalamasının 9,5 lira, Türkiye’de ise 8,9-9 lira seviyesinde olduğunu sözlerine ekledi.