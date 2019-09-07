Son gelişmeler fuarda

Açılışta konuşan Uşak Vali Yardımcısı Balcı, “Uşaklı üreticilerimiz bu fuarla, çok daha düşük maliyetle çok daha güzel imkanlara kavuşacak” dedi. Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yalçın da, “Vatandaşa teknolojik gelişmeleri tanıtmak, üreticimize kampanyalar ve kolaylıklar sunmak, geleceğimize yapılan en büyük yatırımdır” diye konuştu.



Kırsal kalkınma yardımlarının desteklenmesi programlarının 30 Eylül’e kadar devam edeceğini hatırlatan Keleş, “Fuar alanındaki teknolojilerden yüzde 50 hibe desteğinden faydalanmak için de bakanlığımızla iletişime geçebilirsiniz” ifadelerini kullandı.