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    HaberlerEgeSon gelişmeler fuarda
    07.09.2019 - 02:49

    Son gelişmeler fuarda

    GL Platform Fuarcılık tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen “Uşak Ege Tarım ve Hayvancılık Fuarı” kapılarını açtı. Kemalöz Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’ndeki fuar ilk gününde yoğun ilgi gördü.

    Son gelişmeler fuarda

    Açılışta konuşan Uşak Vali Yardımcısı Balcı, “Uşaklı üreticilerimiz bu fuarla, çok daha düşük maliyetle çok daha güzel imkanlara kavuşacak” dedi. Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yalçın da, “Vatandaşa teknolojik gelişmeleri tanıtmak, üreticimize kampanyalar ve kolaylıklar sunmak, geleceğimize yapılan en büyük yatırımdır” diye konuştu.

    Kırsal kalkınma yardımlarının desteklenmesi programlarının 30 Eylül’e kadar devam edeceğini hatırlatan Keleş, “Fuar alanındaki teknolojilerden yüzde 50 hibe desteğinden faydalanmak için de bakanlığımızla iletişime geçebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

    Bir motosiklet Üstünde 7 kişi, 2 köpek, eşyalarHindistan'da kaydedilen bir görüntü bu kadar olmaz dedirtti.
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    6 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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