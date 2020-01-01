Özel öğrencilerin çalışmalarını inceleyen Başkan Aras’a öğrenciler, kendi yaptıkları resim ve el işi ürünleri hediye etti. Başkan Aras, kendisinden Atatürk rozetini isteyen öğrenciyi de kırmadı. Özel öğrencilerle yeni yıl pastasını kesen Başkan Aras, eğitimin her dalında desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.