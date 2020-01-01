01.01.2020 - 00:04 |
Son günü, özel öğrencilere ayırdı
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2019’un son gününde özel öğrencilerle bir araya geldi.
Özel öğrencilerin çalışmalarını inceleyen Başkan Aras’a öğrenciler, kendi yaptıkları resim ve el işi ürünleri hediye etti. Başkan Aras, kendisinden Atatürk rozetini isteyen öğrenciyi de kırmadı. Özel öğrencilerle yeni yıl pastasını kesen Başkan Aras, eğitimin her dalında desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.
Yılın ilk bebeği dünyaya geldiŞanlıurfa'da 2020 yılının ilk bebeği Nurşen ve Ömer Kavan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen "Azra" oldu.
Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.