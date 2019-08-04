Son kurul Konak’ta

CHP İzmir İl Başkanlığı’nın düzenlediği İlçe Danışma Kurulu toplantılarının sonuncusu olan Konak’ta düzenlendi. Danışma kurulu açılış konuşmasını yapan CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşcu, “Gültepe’de, Alsancak’ta, Güzelyalı’da Cumhuriyet’in ilk yıllarında olduğu gibi bir araya geleceğiz. Bu partinin iktidar olması için çalışacağız” dedi. Bu toplantıları örgüte, partiye yön verdiğini belirten CHP İl Başkanı Deniz Yücel de, “İzmir’de önemli bir başarıya imza attık. Tüm gözler İzmir’de ve bazı ilçelerdeydi. İlçe örgütleriyle hem 2014’te kaybettiğimiz 8 ilçenin 5’ini geri kazandık hem de oylarımızı ciddi bir biçimde artırdık” diye konuştu.

‘Yapacak iş çok’

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da, “Konak’ta gitmedik yer, sıkmadık el bırakmadık. Bu süreç içinde şunu tespit ettim, Konak’ta yapılacak çok iş, vatandaşın beklentisi var” ifadesini kullandı.