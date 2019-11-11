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    11.11.2019 - 01:12 |

    Son söz Göz Göz’den

    Son söz Göz Göz’den

    Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde Göztepe’nin 14 yıl sonra karşılaştığı Karşıyaka’yı 3-2 mağlup ettiği derbi maçı, oynanan voleyboldan çok yaşanan olaylarla gündeme geldi. Göztepe’nin ev sahibi konumunda olduğu Atatürk Voleybol Salonu’ndaki İzmir derbisi başlamadan iki takım taraftarları birbirlerine ağır küfürler ederek ortamı gerdi. İlk set bitmeden Göztepe seyircisine yapılan iki uyarı anonsu sonrası hakemlerin kararıyla ara verilen müsabaka iki takım taraftarların salondan çıkarılmasının ardından yaklaşık 4 saat sonra yeniden başladı. Karşıyaka’nın 2-0 üstünlük kurduğu İzmir derbisinde Göztepe sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı. Göztepeli taraftarlar voleybolda 2-0 geriden gelip 3-2 kazandıkları maçın ardından ezeli rakip Karşıyaka’ya göndermede bulunarak Karşıyaka’yı 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup ettiği 17 Mart 2013’teki karşılaşmayı hatırlattı.

    istanbul'da korkunç infazFatih Çapa'da bulunan otele ait kafede otururken bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan ve Uygur Türkü olduğu öğrenilen Saimait Aierken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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