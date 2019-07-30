‘Son vagona atlayalım’

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Türkiye kaçırdığı trenleri son vagonda da olsa yakalamalı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran’ı ziyaret etti.

Türkiye’nin daha hızlı koşması gerektiğini belirten Pakdemirli, “Zamanında bazı trenleri kaçırmışız. Şimdi bu trenlere son vagonda da olsa atlamamız lazım” dedi.

‘Çok sıkı işbirliği gerekli’

Üniversitenin araştırma merkezinde incelemelerde bulunan Pakdemirli, Türkiye’nin bilimle daha iyi yerlere geleceğini vurguladı. Gelecek 10 yılların bilgi teknolojisi çağı olacağını kaydeden Bakan Pakdemirli, şu noktalara değindi: “Bu anlamda üniversite-sanayi işbirliği çok önemli. Üniversitelerimizde bu yönde bir eksiklik var. Üniversitelerimizi dünya çapında iş yapan, bilim üretir hale getirmemiz lazım. Burada uluslararası kuruluşlarla üniversitelerimizin çok sıkı işbirliğine gitmesi lazım. Özellikle bilgi teknolojileri önemli.”