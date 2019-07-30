BİST103.3730,52EURO6,270,10USD5,62 0,14ALTIN257,67-0,33
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge‘Son vagona atlayalım’
    30.07.2019 - 01:31

    ‘Son vagona atlayalım’

    ‘Son vagona atlayalım’

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Türkiye kaçırdığı trenleri son vagonda da olsa yakalamalı.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran’ı ziyaret etti.

    Türkiye’nin daha hızlı koşması gerektiğini belirten Pakdemirli, “Zamanında bazı trenleri kaçırmışız. Şimdi bu trenlere son vagonda da olsa atlamamız lazım” dedi.

    ‘Çok sıkı işbirliği gerekli’

    Üniversitenin araştırma merkezinde incelemelerde bulunan Pakdemirli, Türkiye’nin bilimle daha iyi yerlere geleceğini vurguladı. Gelecek 10 yılların bilgi teknolojisi çağı olacağını kaydeden Bakan Pakdemirli, şu noktalara değindi: “Bu anlamda üniversite-sanayi işbirliği çok önemli. Üniversitelerimizde bu yönde bir eksiklik var. Üniversitelerimizi dünya çapında iş yapan, bilim üretir hale getirmemiz lazım. Burada uluslararası kuruluşlarla üniversitelerimizin çok sıkı işbirliğine gitmesi lazım. Özellikle bilgi teknolojileri önemli.”

    Son bir ayda 5. kez intihara kalkıştıDiyarbakır'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve bir ay içerisinde 5’inci kez tarihi surlara çıkarak intihar girişiminde bulunan intahara kalkışan Z.D. adlı genç kız polis ekipleri tarafından ikna edildi.
    daha fazla video için
    Bingöl'de trafik kazasıBingöl'ün Karlıova ilçesinde, Fransa'dan yaz tatiline gelen gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada, Serhat Güzeldere (18) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Suda hareketli anlar: Onlarca göçmen böyle yakalandı

    Suda hareketli anlar: Onlarca göçmen böyle yakalandı

    O detay ortaya çıktı! Son bir ay içerisinde...

    O detay ortaya çıktı! Son bir ay içerisinde...

    60 kişiyi dolandıran kuyumcu tutuklandı

    60 kişiyi dolandıran kuyumcu tutuklandı

    Meteoroloji uyarı vermişti: Sokaklar göle döndü

    Meteoroloji uyarı vermişti: Sokaklar göle döndü

    Sıradaki Haber