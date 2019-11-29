29.11.2019 - 00:00 |
Son yarışlar pazar günü
Yenilenen İzmir Ülkü Park Yarış Pisti, 01 Aralık Pazar günü, Türkiye Pist Şampiyonası 5. ve son yarışlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından organize edilecek yarışlar; Maxi, Süper ve Super Production olmak üzere 3 ayrı kategoride gerçekleştirilecek. Saat 11.30’dan itibaren tüm gruplarda ikişer yarışın koşulacağı etkinlik, Volkicar ve drift gösterileriyle renklenecek.
19 yıl vücudundaki kurşunla yaşadı: Düğünlere gitmiyorumSamsun'da asker eğlencesi sırasında bir kişinin havaya açılan ateş sonucu ölmesi üzerine Muğla'da yaşayan bir kadın, kendi başına da aynı olayın geldiğini belirterek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi.