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    HaberlerEgeSonbaharda, bu besinlere dikkat!
    30.09.2019 - 02:24 |

    Sonbaharda, bu besinlere dikkat!

    Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, yemeklerden önce mutlaka su içilmesi gerektiğini söyledi.

    Sonbaharda, bu besinlere dikkat!

    Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, sonbaharı sağlıklı geçirebilmek için hangi besinlerin tüketilmesi gerektiğini anlattı.

    Beslenmenin iyi düzenlenmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Aşkın Uzel, “Güne iyi bir kahvaltıyla başlayın. Bağışıklığı güçlendiren brokoli, yağlı balıklar, portakal, yeşil, çay, yumurta, balkabağı, taze kırmızıbiber, domates ve ıspanak gibi yiyecekler tüketin. Yemeklerden önce mutlaka su için. Halsizliği gidermek için protein ve karbonhidrat içeren gıdalara yer verin” önerilerinde bulundu.

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