Sorunlar büyümeden çözülüyor

Kuşadası Belediyesi’nde vatandaşın şikayet ve talepleri gerekli birimlere ileten “Güvercin Masa” 24 saat çalışıyor. İlçe sakinlerinin ıslak imzalı dilekçe ile başvuruda bulunabildiği, 7/24 çağrı merkezinden kayıt oluşturabildiği, gezici ekipler ya da e-posta ve sosyal medya aracılığıyla taleplerini ilettiği Güvercin Masa, belediye ile vatandaş köprü oluyor. 48 saat içerisinde başvurunun durumu ile ilgili telefon aracılığı ile vatandaşa bilgilendirme yapıldığını belirten Başkan Ömer Günel, “Güvercin Masa, sosyal belediyecilikte kaliteyi artırma çabalarımızwwın bir sonucu. Hemşehrilerimiz, çağrı merkezine 0256 460 4 040 numaralı telefondan 7/24 taleplerini iletebilir” dedi.



Günel’den vefa örneği



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in yeniden kanatlandırdığı Altın Güvercin Beste Yarışması sona erdi. 2-7 Eylül günlerindeki etkinliğin ardından Altın Güvercin’in 1985 yılında temelini atan ve 1986 yılında hayata geçiren Kuşadası’nın efsane belediye başkanı Engin Berberoğlu’nu ziyeret eden Başkan Günel, sade bir törenle Berberoğlu’na ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ sundu.