Sorunları not etti

Talepleri dinledi

AK Parti İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen halk günü programında, talep ve önerileri dinleyen Kırkpınar, tek tek not aldı; acil çözülmesi gereken konularla ilgili muhatap kurum müdürleri, vali ve kaymakamı aradı. Sadece halk gününde değil vatandaşlarla sürekli bir arada olduklarını belirten Kırkpınar, millete hizmet için çıktıkları yolda hep birlikte hareket ettiklerini ifade etti. Programda İlçe Başkanı Mehmet Ali Demirtaş, İlçe Koordinatörü Hikmet Kaya ile kadın ve gençlik kolları başkanı da Kırkpınar’a eşlik etti.