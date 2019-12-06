‘Sorunların çözümü için ses vermeliyiz’

İZİKAD, EGİKAD ve BASİFED başkanları, cinayetleri ve şiddeti bir kez daha eleştirdi, kadını ikinci sınıf vatandaş olarak gören algının değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.İzmir iş dünyasının kadın başkanları, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Kadınlara yönelik özellikle son yıllarda artan şiddete dikkat çeken İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) ve Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) başkanları, kadını ikinci sınıf vatandaş olarak gören algının değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

BASİFED Başkanı Seda Kaya Ösen, “Bu yılın ilk 11 ayında katledilen kadın sayısı 430 oldu. Terör, trafik kazaları, hatta sınır ötesi harekatlar dahil bu kadar kurbanı bu ülke başka hiçbir olayda vermiyorken, ne yazık ki bu sorun hala gündemde yer işgal etmekte zorlanıyor. Kadın cinayetleri bu ülkenin gündemine daha yüksek sesle taşınmadığı ve bunu toplumsal bir problem olarak özellikle tüm siyasi çevreler tarafından kabul edilmediği sürece bizler öldürülmeye devam edeceğiz” dedi.

Yaşamak istiyorlar

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter de, “Kadın yaşamak istiyor, erkekler tarafından, eski kocaları, boşanmak istedikleri eşleri, abileri, babaları tarafından öldürülmek istenmiyor. 5 Aralık aslında mücadele ve farkındalık günüdür, bu anlamda biz bu mücadelenin neferleri olarak çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

EGİKAD Başkanı Nilhan Antitoros da, “Toplumun yarısını oluşturan kadınların sorununun sadece kadınların derdi olmadığını anlayan erkeklerin de bu konuda ses vermesi gerekli. Bunu sağladığımız zaman yaşamaya devam edebileceğiz. O güne kadar kadınlar olarak yaşam mücadelemizi her platformda sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.