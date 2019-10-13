Sorunların çözümü yerel yönetimlerde

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Meclis Üyeleri Birliği yönetimi ve üyelerini ağırladı. Buluşmaya geçmiş dönemlerde belediye başkanlığı, il genel ve belediye meclisi üyeliği yapmış 250 isim katıldı. İlk sözü alan birlik Başkanı Yalçın Kocabıyık, “Konak Pier’den Kadifekale’ye uzanan aksı canlandırma ve bisikletli ulaşım gibi projeleri sonuna kadar destekliyoruz. Başkanımız, STK’lar ile sürekli diyalog halinde; gençlere, engellilere ve kadınlara yönelik çalışmalarına her geçen gün yenisini ekliyor” dedi.

Dinlemeyi öğrenmeliyiz

Birlik üyelerinin bilgi birikimlerinin çok değerli olduğunu ifade eden Başkan Soyer de, “Hayat yerelde akıyor, vatandaşın derdi yerelde çözülüyor. Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu şey de yerel yönetimde reform” dedi. Birlik ve beraberliğin önemine de değinen Soyer, “Birbirimizle barışmayı, içtenlikle konuşmayı, duymayı, dinlemeyi başarmamız lazım. Aksi taktirde yaşanan krizlerin faturasını biz ödüyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul’daki mülk satılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde olan İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki 697 metrekarelik taşınmazın satılmasına karar verildi. Egedesonsöz’ün haberine göre; İzmir’den İstanbul’a giden öğrencilere yurt yapılması için 1960 yılında alınan ancak bugüne kadar olduğu gibi duran mülk, yarın ki meclis toplantısında verilecek önergeyle, Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale edilecek. Mülkün, ticaret imarı kapsamında olduğu öğrenildi.

Mürselpaşa’da trafik açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Gümrük ve Bayraklı pompa istasyonları arasındaki kolektör hattının bakım çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar nedeniyle bir süredir Mürselpaşa Bulvarı’nın kapalı olan Yeşildere Caddesi’nin Basmane yönüne çıkış bölümü yarın trafiğe açılıyor.