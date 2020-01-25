25.01.2020 - 04:20 |
‘Sorunun cevabını verin’
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, FETÖ nedeniyle tutuklanan CHP’li Urla Belediye Başkanı konusunda CHP’li yöneticilerin kaçak dövüşmeye çalıştığını belirtti, “Cevaplanması gereken tek ve net bir soru bulunmaktadır: Urla Belediye Başkanı’nın CHP içindeki referansı kim ya da kimlerdir?” dedi.
Eski CHP Konak İlçe Başkanı Aytekin Tusla, katıldığı bir televizyon programında, Burak Oğuz’un daha önce de aday adayı olduğunu, fakat FETÖ’yle ilişkisi olduğu gerekçesiyle adaylığının reddedildiğini açıkladı. Bu açıklamaya ilişkin bir değerlendirme yapan AK Partili Dağ da, “Masumiyet karinesine saygı duyduğumuz ve olay yargıya intikal ettiği için, bu meseleye siyaseten yorum yapmamaya özen gösterdik. Ancak söz konusu ithamların delillendirilmesi, CHP’nin baştan itibaren inkârcı ve manipülatif tavır sergilemesi, kamuoyunu aydınlatmak adına bazı soruları sormamızı zorunlu kılmaktadır. Biz de bu zorunluluk dolayısıyla geçtiğimiz hafta CHP’ye, tutuklanan Urla Belediye Başkanı’na kimin referans olduğuna dair bir soru yönelttik” dedi.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.