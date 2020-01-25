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    HaberlerEge Haberleri ‘Sorunun cevabını verin’
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    25.01.2020 - 04:20 |

    ‘Sorunun cevabını verin’

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, FETÖ nedeniyle tutuklanan CHP’li Urla Belediye Başkanı konusunda CHP’li yöneticilerin kaçak dövüşmeye çalıştığını belirtti, “Cevaplanması gereken tek ve net bir soru bulunmaktadır: Urla Belediye Başkanı’nın CHP içindeki referansı kim ya da kimlerdir?” dedi.

    ‘Sorunun cevabını verin’

    Eski CHP Konak İlçe Başkanı Aytekin Tusla, katıldığı bir televizyon programında, Burak Oğuz’un daha önce de aday adayı olduğunu, fakat FETÖ’yle ilişkisi olduğu gerekçesiyle adaylığının reddedildiğini açıkladı. Bu açıklamaya ilişkin bir değerlendirme yapan AK Partili Dağ da, “Masumiyet karinesine saygı duyduğumuz ve olay yargıya intikal ettiği için, bu meseleye siyaseten yorum yapmamaya özen gösterdik. Ancak söz konusu ithamların delillendirilmesi, CHP’nin baştan itibaren inkârcı ve manipülatif tavır sergilemesi, kamuoyunu aydınlatmak adına bazı soruları sormamızı zorunlu kılmaktadır. Biz de bu zorunluluk dolayısıyla geçtiğimiz hafta CHP’ye, tutuklanan Urla Belediye Başkanı’na kimin referans olduğuna dair bir soru yönelttik” dedi.

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