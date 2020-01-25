‘Sorunun cevabını verin’

Eski CHP Konak İlçe Başkanı Aytekin Tusla, katıldığı bir televizyon programında, Burak Oğuz’un daha önce de aday adayı olduğunu, fakat FETÖ’yle ilişkisi olduğu gerekçesiyle adaylığının reddedildiğini açıkladı. Bu açıklamaya ilişkin bir değerlendirme yapan AK Partili Dağ da, “Masumiyet karinesine saygı duyduğumuz ve olay yargıya intikal ettiği için, bu meseleye siyaseten yorum yapmamaya özen gösterdik. Ancak söz konusu ithamların delillendirilmesi, CHP’nin baştan itibaren inkârcı ve manipülatif tavır sergilemesi, kamuoyunu aydınlatmak adına bazı soruları sormamızı zorunlu kılmaktadır. Biz de bu zorunluluk dolayısıyla geçtiğimiz hafta CHP’ye, tutuklanan Urla Belediye Başkanı’na kimin referans olduğuna dair bir soru yönelttik” dedi.