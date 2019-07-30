Sosyal medyanın gücü: Doranist

Yıllardır farklı firmalarda elde ettiği deneyimi, 2011’de kurduğu Doranist Reklam Ajansı’na aktaran Nagihan Akyürek, kişisel gelişimini her daim hareketli tutmaya özen gösterdiğini söyledi. Portfolyolarında Türkiye’nin önde gelen firmalarının olduğunu belirten Akyürek, üretkenliği ve yaratıcılığı en çok nelerin artırabileceğini paylaştı.

Bize biraz kendinizden söz eder misiniz?

1978 İzmir doğumluyum. Resim ve tasarım yapmayı küçüklüğümden beri çok severdim. Yaratıcı olmayı ve öncü olmayı her zaman ilke edinmişimdir. 18 Mart Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nden mezun oldum. Büyük reklam ajanslarında yıllarca kreatif direktörlük ve yöneticilik yaptım. Grafik tasarım, reklam tasarımı, iletişim, reklam yazarlığı, medya planlaması ve satın alması, sosyal medya ile ilgili yurt içi ve yurtdışında seminerlere eğitimlere sık sık katıldım. 2011 yılında kendi fikirlerimi daha özgür, daha geniş bir kitleye duyurabilmek ve köklü markalar oluşturmak için Doranist Reklam Ajansı’nı kurdum.

Sektörde yıllardır var olan bir ajanssınız. Ne tip hizmetler veriyorsunuz?

10 yıllık köklü bir kreatif reklam ajansıyız. Neler yapıyoruz; kurumsal kimlik oluşturulması, logo tasarımı, sosyal medya yönetimi ve tasarımları, basın danışmanlığı, reklam tasarımları, web sayfası tasarımı. Aslında tam anlamıyla marka yönetimi yapıyoruz. Bu konuya bir açıklık getirmek istiyorum. Marka, aslında şirketin en değerli varlığıdır. Marka, uzun soluklu ve güven ilişkisi temeli üzerine oturan bir vaattir. İşte biz de bu noktada müşterilerimize destek ve yeri geldiğinde yol gösterici oluyoruz.

Portfolyonuzda kimler var?

Türkiye’nin köklü firmalarına 10 yıldır gururla hizmet veriyoruz. Portföyümüzde; Wyndham Grand İzmir Özdilek, Fuga Mobilya, Borovalı Grubu Toyota Kia ve Nissan, DB Tarımsal Enerji, La Blanche Oteller Zinciri, Duja Hotel Bodrum, Callart Çağrı Merkezi, Medigüneş Hastanesi, Altın Yunus Hotel, My House Meat&Wine Restorant, Deniss VDR Moda, Bsn&Co, Ertürk Turizm, Kim Marketleri Türkiye, Kafkas Group, Mr. Rakun, Mennan Pastanesi, Tarkan Erkan, Lucra Yapı Denizli, Sağlık Analiz Danışmanlık gibi iyi tanınmış kurumlar var. Ayrıca Japar Plastik, Gusto Çikolata’ya da uzun yıllar hizmet verdiğimizi de eklemek isterim.

İyi bir iletişimci için olmazsa olmaz üç kişilik özelliği nedir?

Bence iyi iletişimci; insan ilişkileri kuvvetli olan, olaylara ve durumlara farklı açılardan bakabilen, hem yaratıcı hem de analitik düşünebilen kimsedir.

’Yaratıcı kişi’ tanımınız nedir?

Yaratıcı insan, duvarları olmayan insandır. Nedir o duvarlar? Öncelikle geçmiş... Yani geçmişe ait düşüncelerle, hikâyelerle ve birikimlerle bugünü veya yarını yorumlayamazsınız. Yaratıcı kişi, özgündür. Kendi içinden bulup kazarak çıkardığı içgörülerle hareket eder. Bunu yapamadığı zaman taklitçi olur, kopyacı olur. Hayal kırıklıklarını aşamayan bir insan da yaratıcı olamaz. Çünkü, yeniden hayal kırıklığı yaşamamak adına hayal kurmaktan vazgeçmiştir. Yaratıcılığın temelinde özgüven vardır. Özgüven sahibi bir insan, tüm korku ve endişelerden arındığı için işine bunları bulaştırmaz.

Üretkenliğinizi ve yaratıcılığınızı en çok geliştiren deneyimleriniz nelerdir?

İşten uzak kalmak... İster kitap okumak olsun ister sahaf gezmek. İşle ilgili konulardan zihinsel olarak ne kadar uzak kalırsam, pillerimin o kadar dolduğunu hissediyorum. Öğle tatili çok önemlidir benim için örneğin. Mutlaka ofisten çıkarım, yemek yemesem de bir saat dolanırım. Anlamsız saatler boyunca ofiste kalmalara karşıyım.

Markaları zirveye taşıyor

Gün içinde en yaratıcı ve üretken zamanınız hangisidir?

Eskiden daha çok geceleri üretirdim. Son yıllarda sabahın erken saatlerini sevmeye başladım.

Yorucu bir günün ertesinde yataktan kalkmanızı sağlayan şey nedir?

Yorulduğuma değeceğini biliyor olmam.

Bir işin en heyecan duyduğunuz aşaması hangisidir?

Fikrin bulunma anı benim için en heyecanlı andır. Sonra onu kenara koyar daha da üzerine çıkabilir miyim, daha iyi hale nasıl getirebilirim diye aramaya devam ederim. Yapım süreci heyecanlı değil yorucu ve zorlayıcıdır. Fikre yakışan doğru uygulamayı bulmak ayrı bir özen, disiplin ve emek gerektirir. İşin tamamlandığı an ise artık heyecandan ziyade başka duygular yaşanır.

En çok kullandığınız sosyal ağlar neler?

Hepsini kullanıyorum. İtiraf etmeliyim, bazılarını kullanmaktan çok hoşlanmasam da işim gereği hepsini gün gün yakından takip ediyorum. Yeni reklam modellerini inceliyor, genel kullanıcı profillerini analiz ediyorum. Farklı olabilecek bir aksiyonu nasıl yapabilirim ve burada insanların dikkatini çekerim sorusuna cevap bulmak işimin en iyi tanımı olsa gerek. Favorilerimi sorarsanız da yanıtım; Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn ve Pinterest olur.

Kendinize ait bir #hashtag olsaydı bu ne olurdu?

#sosyalmedyaguctur en çok kullandığım cümle. Beni yansıtan hashtag bu olur. Reklamın ve sosyal medyanın gücü ile markaları zirveye taşımaya devam edeceğiz, bizi takip etmeyi unutmayın.