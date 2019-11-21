Sosyal sorumlulukta örnek projeler

Çocuklar, kadınlar ve engelliler başta olmak üzere Efes Selçuk’ta yaşayanların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla önemli projelere imza atan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 25 Kasım’da önemli hizmetleri hayata geçiriyor.



Sengel; Bademlik Gökkuşağı Parkı, Masal Evi, Çocuk Kafe, Efes Engelsiz Yaşam Merkezi ve Artemis Heykeli’nin açılış kurdelelerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte kesecek.



Deppo Efes bünyesinde hizmet vermeye başlayan ve tarım sektöründe çalışan kadınlar için büyük önem arz eden Masal Evi’nin resmi açılışı; Gazi Kafe yanında yer alan ve çocukların her türlü oyun ve aktiviteyi gerçekleştirebileceği Çocuk Kafe, daha önce Efes Selçuk Belediyesi Kültür ve Sanat Evi olan yer Engelsiz Merkez ve 14 Mayıs Mahallesi Bademlik Caddesi üzerinde uzun süredir talep edilen çocuk parkının açılışı yapılacak. Son olarak uzun yıllar Efes Selçuk’un sembollerinden olan Artemis Heykeli de tüm görkemiyle eski yerini alacak.



Efes’in simgesiydi



Masal Evi saat 09.00’da, Bademlik Gökkuşağı Parkı (14 Mayıs Mahallesi Bademlik Caddesi) saat 09.30’da, Efes Engelsiz Yaşam Merkezi (Eski Kültür Sanat Evi) saat 10.15’te, Çocuk Kafe (Gazi Kafe Yanı) saat 10.30’da ve Artemis Heykeli’nin açılışı (Vakıfbank Önü) saat 11.00’de yapılacak.