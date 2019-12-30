30.12.2019 - 00:04 |
Sosyolog berber ödev konusu oldu
Muğla’da, müşterileriyle daha iyi iletişim kurmak amacıyla ortaokul ve liseyi açık öğretimden tamamladıktan sonra sosyoloji bölümünden lisans diplomasını alan berber Aytaç Yurttaş’ın azmi herkese örnek oluyor.
Yurttaş’ın hikayesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı öğretmenleri ve öğrencilerinin dikkatini çekti. 4 üniversite öğrencisi, Yurttaş’ın okuma azmini final ödevi olarak belirledi. “Sosyolog Berber” adı verilen 10 dakikalık kısa film, öğrencilerin belgesel yapımı dersi final projesi olarak hazırlandı. Öğrencilerden Muhammet Ozan Tozanoğlu, Yurttaş’ın hikayesinden etkilendiklerini belirtti. l AA
İzmir'de peş peşe 2 korkunç cinayetSon dakika haberine göre; Torbalı ilçesinde maskeli bir kişi, önce İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı, ardından da olay yerine yakın yolda karşılaştığı bir doktoru tehditle evine götürerek onun eşini öldürdü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.