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    HaberlerEge Haberleri Sosyolog berber ödev konusu oldu
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    30.12.2019 - 00:04 |

    Sosyolog berber ödev konusu oldu

    Muğla’da, müşterileriyle daha iyi iletişim kurmak amacıyla ortaokul ve liseyi açık öğretimden tamamladıktan sonra sosyoloji bölümünden lisans diplomasını alan berber Aytaç Yurttaş’ın azmi herkese örnek oluyor.

    Sosyolog berber ödev konusu oldu

    Yurttaş’ın hikayesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı öğretmenleri ve öğrencilerinin dikkatini çekti. 4 üniversite öğrencisi, Yurttaş’ın okuma azmini final ödevi olarak belirledi. “Sosyolog Berber” adı verilen 10 dakikalık kısa film, öğrencilerin belgesel yapımı dersi final projesi olarak hazırlandı. Öğrencilerden Muhammet Ozan Tozanoğlu, Yurttaş’ın hikayesinden etkilendiklerini belirtti. l AA

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