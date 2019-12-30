Yurttaş’ın hikayesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı öğretmenleri ve öğrencilerinin dikkatini çekti. 4 üniversite öğrencisi, Yurttaş’ın okuma azmini final ödevi olarak belirledi. “Sosyolog Berber” adı verilen 10 dakikalık kısa film, öğrencilerin belgesel yapımı dersi final projesi olarak hazırlandı. Öğrencilerden Muhammet Ozan Tozanoğlu, Yurttaş’ın hikayesinden etkilendiklerini belirtti. l AA