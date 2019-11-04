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    HaberlerEgeSoyer, BATÜDER’in onursal üyesi oldu
    04.11.2019 - 07:50 |

    Soyer, BATÜDER’in onursal üyesi oldu

    Uluslararası Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği (BATÜDER) Başkanı Akın Kazançoğlu, dernek üyeleriyle birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti.

    Soyer, BATÜDER’in onursal üyesi oldu

    Uluslararası Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği (BATÜDER) Başkanı Akın Kazançoğlu, dernek üyeleriyle birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. Soyer’e projeleri hakkında bilgi veren Kazançoğlu, “Başta İzmir olmak üzere ülkemiz, Balkanlar ve Türk dünyası coğrafyasında ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda etkin faaliyetler yapıyoruz. Büyükşehir ile de ortak projeler yapmaya gönüllüyüz” diye konuştu.

    Çağdaşlık göstergesi

    BATÜDER’i yakından takip ettiğini, Kazançoğlu ile de İzmir Ticaret Odası’nda birlikte çalıştığını belirten Soyer, ortak projeler yürütmekten mutluluk duyacağını belirtti. Katılımcılık felesefesi ve STK’ların önemine de değinen Soyer, “Yedi milyon nüfuslu İsveç’de sivil toplum örgütlerine kayıtlı dokuz milyon üye var. Her bireyin en az bir derneğe üye olması çağdaşlık seviyesinin göstergesi” dedi. Ziyaretin sonunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer BATÜDER’in Onursal Üyesi yapıldı, rozet ve flama takdimi gerçekleştirildi.

    İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.
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