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    HaberlerEge HaberleriSoyer’e iki başkanlık görevi birden
    24.11.2019 - 02:58 |

    Soyer’e iki başkanlık görevi birden

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kurucu üye olduğu Sosyal Demokrat Kamu İşverenler Sendikası’nın (SODEMSEN) ilk genel kurulu İzmir’de yapıldı.

    Soyer’e iki başkanlık görevi birden

    Başkan Soyer hem sendikanın hem de Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’nin (SODEM) Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Sendikanın yönetim kurulunda; Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Çiğli Belediye Başkanı Selim Utku Gümrükçü ve Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da yer aldı.

    Refah, kentlerle artacak

    Konuşmasında dünya kentleri arasındaki ilişkilerin, refah üretecek biçimde hızla dönüşüp gelişmekte olduğunu dile getiren Soyer, “Sosyal demokrat belediyelerin ve kentlerinin yurtdışında daha çok tanıtılması ve iş birliği fırsatlarından daha çok yararlanabilmesi gerekiyor” dedi.

    ÇEŞME’DE BÜYÜK ZİRVE

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP’li ilçe belediye başkanları ile dördüncü kez, bugün saat 10.00’da Çeşme Ilıca Otel’de buluşuyor. Soyer, koordinasyonu sağlamak için başkanlarla fikir alışverişinde bulunacak.

    Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.
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    23 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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