Soyer’e iki başkanlık görevi birden

Başkan Soyer hem sendikanın hem de Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’nin (SODEM) Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Sendikanın yönetim kurulunda; Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Çiğli Belediye Başkanı Selim Utku Gümrükçü ve Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da yer aldı.



Refah, kentlerle artacak



Konuşmasında dünya kentleri arasındaki ilişkilerin, refah üretecek biçimde hızla dönüşüp gelişmekte olduğunu dile getiren Soyer, “Sosyal demokrat belediyelerin ve kentlerinin yurtdışında daha çok tanıtılması ve iş birliği fırsatlarından daha çok yararlanabilmesi gerekiyor” dedi.



ÇEŞME’DE BÜYÜK ZİRVE



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP’li ilçe belediye başkanları ile dördüncü kez, bugün saat 10.00’da Çeşme Ilıca Otel’de buluşuyor. Soyer, koordinasyonu sağlamak için başkanlarla fikir alışverişinde bulunacak.

