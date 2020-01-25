25.01.2020 - 04:17 |
‘Söyledikleri çıkıyor’
Güzelbahçe Belediyesi, 24 Ocak 1993’te bir suikast sonucu öldürülen araştırmacı gazeteci-yazar Uğur Mumcu için bir anma töreni düzenledi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Onu en önemli çağında kaybettik. Araştırmacı gazeteciliğin öncüsü Mumcu’nun yıllar önce yazdıkları, söyledikleri tek tek çıkıyor” dedi.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.