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    HaberlerEgeSöyleşi günlerinde ‘sinema’ konuşuldu
    23.10.2019 - 00:35 |

    Söyleşi günlerinde ‘sinema’ konuşuldu

    Mövenpİck Hotel Izmir ve Medicalpark işbirliğiyle, sanat ve iş dünyasından başarılı isimlerin konuk olduğu Söyleşi Günleri etkinliği, ‘Sinemada bilim kurgunun yükselişi’ konusuyla oyuncular, Janset, Ekin Koç ve genç yönetmen Hatice Aşkın’ı ağırladı.

    Söyleşi günlerinde ‘sinema’ konuşuldu

    Yazar Gülşah Elikbank’ın sinemaya dair sorularını yanıtlayan konuklar, uzmanlık alanlarından örnekler verdi, keyifli anlarını anlattı. Programda ayrıca Aşkın’ın yönetmenliğini yaptığı APP filmi de gösterildi. APP, izleyicilerden tam not aldı.

    Bolu'da şüpheli çanta alarmıBolu'da, kentin en işlek meydanında unutulan sırt çantasını görenler durumu polise bildirdi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha uzmanınca fünye ile patlatılan çantanın içinden defter ve kitap çıktı.
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    22 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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