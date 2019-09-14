Söz Bodrumluların

Bodrum Belediyesi, halkın yönetimde söz sahibi olması için ‘Açık Mikrofon’ toplantılarını başlattı. Toplantılar Karaova bölgesinden başladı. Çamlık, Kumköy, Pınarlıbelen ve Sazköy mahallerinde halkla buluşan Başkan Ahmet Aras, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve bazı meclis üyeleri dilek, şikayet ve önerileri dinledi. İlk durağı olan Çamlık Mahallesi’nde konuşan Başkan Aras, vatandaşın şikayet ve taleplerine anında çözüm üretebilmek için bundan böyle tüm belediye yetkililerinin de katılımıyla periyodik olarak “Açık Mikrofon” toplantıları düzenleneceğini belirtti, “Temel amacımız vatandaşın problemini ilk elden alıp, sonucu bizzat kendisine iletmek olacak. Bodrum Belediyesi artık ‘şikayet’ odaklı çalışmayacak. Belediye personeli ofiste oturmayacak, herkes vatandaşların arasında olacak. Biz ihtiyaçları ancak o şekilde tespit edebilir ve çözüm üretebiliriz” dedi.

Çat kapı ziyaret

Toplantının ardından Çamlık İlkokulu’nu da ziyaret eden Başkan Aras, okulun ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli birimlere talimat verdi. Daha sonra Kumköy Mahallesi’ne geçen Aras, burada muhtar ve mahalle sakinlerinden bilgi aldı. Aras ve ekibinin bir sonraki durağı Pınarlıbelen oldu. Yol ve aydınlatma konusundaki ihtiyaçların bir an önce giderilmesi talimatı veren Başkan Aras, İnişdibi’ndeki evlerin kapısını çaldı, kısa ziyaretler gerçekleştirdi. Başkanı karşılarında gören İnişdibi sakinleri, ilk kez bir belediye başkanının kendilerini ziyaret ettiğini dile getirdi, Aras’a teşekkür etti. Aynı gün Sazköy ve Kurudere mahallelerine de giden Aras, Bodrum’un kırsal kalkınmasına yönelik projelerin adım adım hayata geçirildiğini anlattı.

Engelliler için söyleyecekler

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenecek olan 7. Geleneksel C-majör İş’ten Sesler Korosu konserinde, bu kez şarkılar Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı yararına söylenecek. Bu akşam saat 21.00’de Bodrum Antik Tiyatro’da gerçekleşecek konser öncesinde bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan Belediye Başkanı Ahmet Aras, koro şefi Özlem Abacı eşliğinde prova yaptı. Konser gecesi sahneye çıkarak ‘Çökertme’ türküsünü söylemeye hazırlanan Başkan Aras’ın performansı usta sanatçılara taş çıkarttı.