Sözleşmesiz kapora vermeyin!

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. Cem Özcan, ikinci el araç satın alacakları uyardı. Piyasasındaki hareketliliği fırsat bilen dolandırıcıların, kaporayı aldıktan sonra ortadan kaybolabildiğini belirten Özcan, “Kapora verilirse mutlaka yazılı sözleşme ile teslim edilmeli. Hukukta ne yaparsanız yapın ispat gerekir. Sözleşme ya da imza, hukuken geçerlidir. Kaporayı verdikten sonra mağduriyet yaşayanlar, alacak davası açıp hakkını arayabilir. İcra Mahkemesi’ne de süreci taşıyabilir. Bu suçun 1-5 yıl arasında hapis cezası var” diye konuştu. Vatandaşa kapora vermemelerini öneren Özcan, “Unutulmamalı ki, kapora zorunlu değil” dedi.