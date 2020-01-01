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    HaberlerEge Haberleri Spil büyüsü
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    01.01.2020 - 00:03 |

    Spil büyüsü

    Spil Dağı Milli Parkı’na, mevsimin ilk karı yağdı. Parkta bulunan 1517 metre yükseklikteki bungalovların çatıları da beyaz örtüyle kaplandı.

    Spil büyüsü

    Yılbaşı için doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı.

    Yılın ilk bebeği dünyaya geldiŞanlıurfa'da 2020 yılının ilk bebeği Nurşen ve Ömer Kavan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen "Azra" oldu.
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    Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.
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