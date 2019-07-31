‘Spor artık tek tık’

Spor tutkunlarına hem zamandan tasarruf hem de branşında uzman eğitmenlerle spor yapma imkanı sunan Sütcü ve profesyonel ekibi, uzun süren altyapı çalışmalarını tamamlayarak ‘MOBILFIT’ projesi için geri sayıma başladı. İzmir’in Kurtuluş günü 9 Eylül tarihinde faaliyetlerine başlayacak olan ‘MOBILFIT’ projesi ile artık spor yapmak isteyenler internet üzerinden profesyonel spor eğitmenleri tarafından istedikleri yerde tenis, yüzme, personel training , zumba ve yoga, olmak üzere 14 branşta gerçekleştirebilecekler. Serdar Sütcü ‘MOBILFIT’ uygulaması ile her yaşa ve gruba yönelik çalışma yapabileceklerini ifade ederken, “Bu ülkede tenis ilk olarak İzmir’de oynandı, ilk futbol burada başladı yani İzmir ilklerin kenti. Bizler de böyle bir uygulamayı ilk kez İzmir’den başlatıyoruz. İnsanlar artık spora tek tık ile ulaşacak” dedi.