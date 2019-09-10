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    HaberlerEgeSpor projelerine öncelik veriyoruz
    10.09.2019 - 04:08

    Spor projelerine öncelik veriyoruz

    Spor projelerine öncelik veriyoruz

    Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 81 ilin ve ilçelerin tamamında her yıl düzenlenen ‘Sokakta Satranç Var’ projesi, bu yıl Merkezefendi Belediyesi’nin ev sahipliğinde Ornaz Vadisi’nde gerçekleştirildi. 100 sporcunun katıldığı etkinliğe milli sporcular Batuhan Özen, Emre Kırılmaz, Ceylin Tikveşli ve Ali Tütüncü de katıldı. Millilerle satranç oynayan Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Çocuklarımız ve gençlerimiz için spor projelerimiz artarak sürecek” dedi.

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