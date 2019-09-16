16.09.2019 - 07:50 |
Sporcular Bornova standında şov yaptı
Bornova Belediyesi’nin İzmir Enternasyonal Fuarı’nın 3 No’lu Hol’ündeki standı ilk günden itibaren renkli görüntülere sahne oldu.
Bornova Belediyesi’nin İzmir Enternasyonal Fuarı’nın 3 No’lu Hol’ündeki standı ilk günden itibaren renkli görüntülere sahne oldu. Bornova Belediyespor Kulübü bünyesinde hem bireysel hem de takım olarak madalya ve kupa kazanan sporcuların şovları büyük bir ilgiyle izlendi. Tekvando, cimnastik ve voleybol şubelerinden sporcular, stantta ziyaretçilerle bir araya geldi.
Rusya Savunma Bakanlığı S-400 sevkiyatının son görüntülerini yayınladıRusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye gönderilen S-400 füze savunma sistemlerinin son parçalarının sevkiyat görüntülerini yayınladı.