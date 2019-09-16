Sporcular Bornova standında şov yaptı

Bornova Belediyesi’nin İzmir Enternasyonal Fuarı’nın 3 No’lu Hol’ündeki standı ilk günden itibaren renkli görüntülere sahne oldu. Bornova Belediyespor Kulübü bünyesinde hem bireysel hem de takım olarak madalya ve kupa kazanan sporcuların şovları büyük bir ilgiyle izlendi. Tekvando, cimnastik ve voleybol şubelerinden sporcular, stantta ziyaretçilerle bir araya geldi.