BİST103.0720EURO6,350,85USD5,730,78ALTIN277,071,81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeSporcular Bornova standında şov yaptı
    16.09.2019 - 07:50 |

    Sporcular Bornova standında şov yaptı

    Bornova Belediyesi’nin İzmir Enternasyonal Fuarı’nın 3 No’lu Hol’ündeki standı ilk günden itibaren renkli görüntülere sahne oldu.

    Sporcular Bornova standında şov yaptı

    Bornova Belediyesi’nin İzmir Enternasyonal Fuarı’nın 3 No’lu Hol’ündeki standı ilk günden itibaren renkli görüntülere sahne oldu. Bornova Belediyespor Kulübü bünyesinde hem bireysel hem de takım olarak madalya ve kupa kazanan sporcuların şovları büyük bir ilgiyle izlendi. Tekvando, cimnastik ve voleybol şubelerinden sporcular, stantta ziyaretçilerle bir araya geldi.

    Rusya Savunma Bakanlığı S-400 sevkiyatının son görüntülerini yayınladıRusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye gönderilen S-400 füze savunma sistemlerinin son parçalarının sevkiyat görüntülerini yayınladı.
    daha fazla video için
    15 Eylül 2019 Magazin Bülteni15 Eylül 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İzmir'de şok! Genç kadını domuz bağıyla bağlayıp...

    İzmir'de şok! Genç kadını domuz bağıyla bağlayıp...

    Tunceli'de operasyon!

    Tunceli'de operasyon!

    3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

    3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

    Gazeteci Nahit Duru’ya son görev

    Gazeteci Nahit Duru’ya son görev

    Sıradaki Haber