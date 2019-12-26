Sporda marka kent olacağız

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 31 Mart seçimleri sonrası belediye başkanlığı koltuğuna oturan Zeki Bilgin, göreve geldiği günden bu yana sporda attığı devrim niteliğinde adımlar hız kazandırdı. Şehri yeşil sahalardan salonlara ve havuzlara kadar ileriye taşıyan projeleriyle öne çıkaran ve daha önce de Torbalıspor, Kemalpaşaspor ve Akhisarspor’da profesyonel olarak top koşturan Başkan Bilgin, bir dönem formasını terlettiği Saruhanlı Belediyespor’u da profesyonel liglere taşımakta kararlı. Başkan Bilgin futbol ile ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında, “Saruhanlı Belediyespor’u yeniden ayağa kaldıracağız. İlk hedef Süper Amatör Küme’ye çıkmak, ondan sonra da BAL ligi olacak. Kulübümüzün, 50 yıllık tarihinde bir ilke imza atarak yabancı uyruklu oyuncu transfer ettik” dedi.

‘Yere sağlam basacağız’

Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Gustavo Tshamala Djadje ile bir yıllık sözleşme imzaladıklarını hatırlatan Bilgin, “Hedefe koşarken yere sağlam basacağız. En büyük hedefimiz ise TFF 3. Lig’e çıkmak olacak. Bunun için çok çalışacağız” dedi. Saruhanlı’da sporu sadece futbol olarak düşünmediklerini, diğer amatör branşlarındaki faaliyetlerin yanı sıra spor insanları ile de yakın temasta olduklanrını dile getiren Başkan Bilgin, “Saruhanlı Belediyespor sporcusu Yağız Efe Serbest, Ankara’da düzenlenen Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası Batı Müsabakaları’nda Türkiye ikincisi olarak bize büyük gurur yaşattı. Öte yandan sporcularımız Manisa bölgesinde 10 madalya kazanırken, Ramazan Akkoca da Avrupa Tekvando Şampiyonası seçmelerine davet edilerek yüzümüzü ağarttı” dedi.

‘Altınordu’yu buraya taşıdık’

İlçede spora olan ilgiyi daha da artırmak ve tesisleşme konusunda da çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Başkan Zeki Bilgin, “Amacımız sadece ilçeye değil Türk futboluna isimler kazandırmak. Bu amaçla ülkemizin köklü kulüplerinden Altınordu’nun Saruhanlı şubesini açtık. Saruhanlı Belediyespor oyuncularından Nazmican Başkara, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kardemir Karabükspor’a transfer oldu arkası da gelecek. Saruhanlı İlçe Stadı bakım ve onarımdan geçirilerek yenilendi. Sporda başarı için tesisleşme çok önemli. Bunun yanı sıra ilçedeki tüm spor kulüplerinin başkanları ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk” dedi. Yüzmede de iddialı olduklarını söyleyen Başkan Bilgin, “Çocuklarımızı spora teşvik için öğrencilerimize karne hediyesi olarak yüzme havuzlarımızdan ücretsiz olarak faydalandırıyoruz. Yüzmede büyük hedeflerimiz var ve bu amaçla spor okullarında 300 öğrenci yüzme kurslarına katıldı” dedi.