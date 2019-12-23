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    HaberlerEge Haberleri ‘Sportif havacılığın merkezi olacak’
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    23.12.2019 - 07:50 |

    ‘Sportif havacılığın merkezi olacak’

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Havacılık Kulübü Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

    ‘Sportif havacılığın merkezi olacak’

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Havacılık Kulübü Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Helikoptere binerek kent turu yapan ve ardından derneğin Buca Kaynaklar’daki pistine inen Başkan Soyer, Milletvekili Murat Bakan ile birlikte saatte 140 kilometre hız yapan cayrokopter (gyroplane) adı verilen hava aracını inceledi.

    Tanıtıma katkı

    Sportif havacılığın önünün açık olduğunu ancak Türkiye’nin bu alanda pek çok ülkenin gerisinde kalmasının üzücü olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın önünü açmak, onlara yeni ufuklar kazandırmak için biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Sizlerle birlikte yol yürüyerek, yurtiçinden ve yurtdışından sportif havacılık meraklılarını kentimizde buluşturmak, İzmir’i sportif havacılığın merkezi yapmak istiyoruz. Bunun için gerekli çalışmaları yapacağız” diye konuştu.

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