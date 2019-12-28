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    HaberlerEge Haberleri ‘Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız’
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    28.12.2019 - 00:00 |

    ‘Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız’

    Merkezefendi Belediyesi Amatör Spor Kulüpleri Çalıştayı, Merkezefendi Belediyesi Amatör Spor Kulüpleri Çalıştayı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Ali Osman Horzum, Denizlispor Futbol Şubesi Asbaşkanı Ali Fırat, Teknik Direktör Ali Yalçın, Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı Başantrenörü Şahin Ateşdağlı ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

    ‘Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız’

    Çalıştayda konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Sporcularımızın her zaman yanında olacağız. Çocuklarımızın gelişiminde spor yapmanın etkisi çok büyük. Bu anlamda eğitmenlerimizle, yöneticilerimizle, sporcularımızla çalışıyoruz” dedi.

    ‘Tesisler artacak’

    Yaz okullarında 2 bine yakın çocuğa eğitim verdiklerini belirten Başkan Doğan, “15 farklı branşta kurs verdik. Bu kurs sayımızı artıracağız. Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüzü kurduk. Basketbol takımımız başarılı bir şekilde devam ediyor. Kız voleybol takımını kurduk. Kısa zamanda madalyalarla döndüler. Takımlarımız hem belediyemizi hem de ilçemizi ve ilimizi tanıtıyorlar. Denizli Basket takımımızla gurur duyuyoruz. Kadınlar, gençler ve çocuklar için pozitif ayrımcılık yapıyoruz” dedi.

    Mahallelerde spor merkezleri için yerler kiraladıklarını belirten Başkan, “Servergazi Mahallemizde de merkez açtık. Daha çok mahallemize spor merkezleri açarak hemşerilerimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.

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