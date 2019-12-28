Çalıştayda konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Sporcularımızın her zaman yanında olacağız. Çocuklarımızın gelişiminde spor yapmanın etkisi çok büyük. Bu anlamda eğitmenlerimizle, yöneticilerimizle, sporcularımızla çalışıyoruz” dedi.



‘Tesisler artacak’



Yaz okullarında 2 bine yakın çocuğa eğitim verdiklerini belirten Başkan Doğan, “15 farklı branşta kurs verdik. Bu kurs sayımızı artıracağız. Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüzü kurduk. Basketbol takımımız başarılı bir şekilde devam ediyor. Kız voleybol takımını kurduk. Kısa zamanda madalyalarla döndüler. Takımlarımız hem belediyemizi hem de ilçemizi ve ilimizi tanıtıyorlar. Denizli Basket takımımızla gurur duyuyoruz. Kadınlar, gençler ve çocuklar için pozitif ayrımcılık yapıyoruz” dedi.



Mahallelerde spor merkezleri için yerler kiraladıklarını belirten Başkan, “Servergazi Mahallemizde de merkez açtık. Daha çok mahallemize spor merkezleri açarak hemşerilerimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.