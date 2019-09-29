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    HaberlerEgeStaj programıyla kalifiye eleman
    29.09.2019 - 07:50 |

    Staj programıyla kalifiye eleman

    Vega Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik staj programıyla, sektörün yetişmiş eleman ihtiyacına önemli katkıda bulunuyor.

    Staj programıyla kalifiye eleman

    Vega Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik staj programıyla, sektörün yetişmiş eleman ihtiyacına önemli katkıda bulunuyor. Yaz döneminde toplam 15 öğrenciyi ağırladıklarını belirten Genel Müdür Erman Kaya, “Hem kuramsal hem de pratik eğitimler veriyoruz. Alanlarında uzman kişilerle de buluşturuyoruz. Saha ziyaretleri ve teknik geziler gerçekleştiriyoruz” dedi. Kaya, staj programının kış döneminde de süreceğini sözlerine ekledi.

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