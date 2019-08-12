Stat için ne gerekiyorsa yapacağız

Karşıyaka, yeni stadı için kolları sıvadı. Başkan Turgay Büyükkarcı’nın açılan davalar nedeniyle inşaatı duran stadyum için geniş bir heyetle Ankara’ya giderek bir dizi görüşmeler yapacağı ifade edildi. Futbol, basketbol ve voleybolda takım kurma işlemlerini halleden Büyükkarcı tüm enerjilerine stadyum ve tesisleşme konularına vereceklerini belirtti.

‘Önümüzde engel yok’

Turgay Büyükkarcı, “Eylül ayında AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve yönetim kurulumuzla Ankara’ya giderek stadımızla ilgili görüşmeler yapacağız. Stadımıza kavuşmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Yeni stadımızın yapılması için daha önceden projelerini hazırladığımız yeni tesisler ve yeni salonla ilgili görüşmeler yapacağız” diye konuştu.