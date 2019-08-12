BİST99.4050,20EURO6,210,96 USD5,551,10ALTIN268,561,57
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeStat için ne gerekiyorsa yapacağız
    12.08.2019 - 07:50

    Stat için ne gerekiyorsa yapacağız

    Karşıyaka, yeni stadı için kolları sıvadı.

    Stat için ne gerekiyorsa yapacağız

    Karşıyaka, yeni stadı için kolları sıvadı. Başkan Turgay Büyükkarcı’nın açılan davalar nedeniyle inşaatı duran stadyum için geniş bir heyetle Ankara’ya giderek bir dizi görüşmeler yapacağı ifade edildi. Futbol, basketbol ve voleybolda takım kurma işlemlerini halleden Büyükkarcı tüm enerjilerine stadyum ve tesisleşme konularına vereceklerini belirtti.
    ‘Önümüzde engel yok’
    Turgay Büyükkarcı, “Eylül ayında AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve yönetim kurulumuzla Ankara’ya giderek stadımızla ilgili görüşmeler yapacağız. Stadımıza kavuşmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Yeni stadımızın yapılması için daha önceden projelerini hazırladığımız yeni tesisler ve yeni salonla ilgili görüşmeler yapacağız” diye konuştu. 

    Önce çarptı sonra lastiği patlak otomobiliyle hastaneye götürdü!Sivas’ta otomobiliyle seyir halindeyken bir anda karşısına çıkan bisikletli çocuğa çarpan sürücü, yaralı çocuğu lastiği patlak otomobiliyle hastaneye yetiştirdi.
    daha fazla video için
    Bülent Ersoy, orkestraya çıldırdıBület Ersoy sahneye çıkmadan şarkı çalınca sahnede açtı ağzını yumdu gözünü.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kaçan boğa şehri birbirine kattı!

    Kaçan boğa şehri birbirine kattı!

    Son depremler! (12 Ağustos) Türkiye'de son depremler nerelerde oldu?

    Son depremler! (12 Ağustos) Türkiye'de son depremler nerelerde oldu?

    Müşterileri rahatsız edince yaka paça gözaltına alındı!

    Müşterileri rahatsız edince yaka paça gözaltına alındı!

    Bolu'da feci kaza! Aralarında bir de bebek var

    Bolu'da feci kaza! Aralarında bir de bebek var

    Sıradaki Haber