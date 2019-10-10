Stratejik plana oybirliğiyle kabul

Karabağlar Belediyesi’nin 2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik planı, Belediye Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edildi. İzmir’de planlama çalışmalarını tamamlayan ilçelerin başında geldiklerine dikkat çeken Başkan Muhittin Selvitopu, “Hedefimiz; gelişimini, dönüşümünü, yenilenmesini sağlamış, modern bir Karabağlar yaratmak. Hedefimiz; kültür merkezleri, sosyal tesisleri, meydanları, spor alanlarıyla modern bir Karabağlar yaratmak. Bunun için çaba harcıyoruz” dedi.