10.10.2019 - 07:50 |
Stratejik plana oybirliğiyle kabul
Karabağlar Belediyesi’nin 2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik planı, Belediye Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edildi.
Karabağlar Belediyesi’nin 2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik planı, Belediye Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edildi. İzmir’de planlama çalışmalarını tamamlayan ilçelerin başında geldiklerine dikkat çeken Başkan Muhittin Selvitopu, “Hedefimiz; gelişimini, dönüşümünü, yenilenmesini sağlamış, modern bir Karabağlar yaratmak. Hedefimiz; kültür merkezleri, sosyal tesisleri, meydanları, spor alanlarıyla modern bir Karabağlar yaratmak. Bunun için çaba harcıyoruz” dedi.
İstanbul Emniyeti'nden Barış Pınarı Harekatı'na destekİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na dev ekrana yazılan mesajla destek verdi.