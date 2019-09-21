21.09.2019 - 01:28 |
Su altında kutlama
Westpark Outlet’te bulunan Ege’nin ilk ve tek akvaryumu Funtastic Aquarium İzmir; akvaryum personeli ve Westpark Outlet yönetimi, mağazaların yöneticileri ile birlikte birinci yaşını kutladı. Akvaryum tünelinde düzenlenen organizasyonda; dalgıç gösterisi eşliğinde pasta kesildi.
İzmir’e yeni bir cazibe merkezi kazandırmaktan duydukları mutluluğu ifade eden Funtastic Aquarium İzmir Müdürü Pınar Doğan; köpek balıkları, vatozlar, tropik su altı canlıları, soğuk denizlere özgü türler başta olmak üzere binlerce canlının yanı sıra önümüzdeki aylarda yeni canlı türlerinin de aralarına katılacağını ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmayı planladıklarını belirtti.
Satranç seti hediye
Westpark Outlet 21 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilerine satranç seti hediye edecek. Tek seferde 250 lira ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, AVM danışma bankosuna uğrayarak hediyelerini alabilecekler.
İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.