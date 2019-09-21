Su altında kutlama

İzmir’e yeni bir cazibe merkezi kazandırmaktan duydukları mutluluğu ifade eden Funtastic Aquarium İzmir Müdürü Pınar Doğan; köpek balıkları, vatozlar, tropik su altı canlıları, soğuk denizlere özgü türler başta olmak üzere binlerce canlının yanı sıra önümüzdeki aylarda yeni canlı türlerinin de aralarına katılacağını ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmayı planladıklarını belirtti.

Satranç seti hediye

Westpark Outlet 21 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilerine satranç seti hediye edecek. Tek seferde 250 lira ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, AVM danışma bankosuna uğrayarak hediyelerini alabilecekler.