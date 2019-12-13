‘Su baskınlarına karşı önlemimizi alıyoruz’

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan, Yusuf Atak ve Seyfi Seyhan Suvari, olumsuz etkilenebilecek bölgeleri dolaştı. Turan, “Kuşadası Otobüs Terminali civarında sel baskını olabileceğini düşündük. Bölgede yağmur suyu deşarjı ile ilgili problem yaşanıyor. Kara yolları yetkilerine bilgi verdik” dedi. Büyükşehir ekiplerinin en ufak soruna dahi anında müdahele ettiğini belirten Başkan Ömer Günel de, “Başkan Özlem Çerçioğlu’na ilçemize gösterdiği hassasiyet için teşekkür ediyoruz” dedi.