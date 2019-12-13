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    HaberlerEge Haberleri ‘Su baskınlarına karşı önlemimizi alıyoruz’
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    14.12.2019 - 00:04 |

    ‘Su baskınlarına karşı önlemimizi alıyoruz’

    Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ekipleri yoğun yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek sel baskınlarını önlemek için kolları sıvadı.

    ‘Su baskınlarına karşı önlemimizi alıyoruz’

    Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan, Yusuf Atak ve Seyfi Seyhan Suvari, olumsuz etkilenebilecek bölgeleri dolaştı. Turan, “Kuşadası Otobüs Terminali civarında sel baskını olabileceğini düşündük. Bölgede yağmur suyu deşarjı ile ilgili problem yaşanıyor. Kara yolları yetkilerine bilgi verdik” dedi. Büyükşehir ekiplerinin en ufak soruna dahi anında müdahele ettiğini belirten Başkan Ömer Günel de, “Başkan Özlem Çerçioğlu’na ilçemize gösterdiği hassasiyet için teşekkür ediyoruz” dedi.

    Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.
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