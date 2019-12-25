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    HaberlerEge Haberleri Su sıkıntısı bitecek
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    25.12.2019 - 01:44 |

    Su sıkıntısı bitecek

    İzmir’de beş ilçede devam eden su kesintisinde sona yaklaşıldı.

    Su sıkıntısı bitecek

    Tahtalı Barajı isale hattındaki ana borunun patlaması sonucu meydana gelen arıza için seferberlik başlatan İZSU Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimler, 2 metre 20 santimetre çapındaki betonarme borunun hasar gören bölümünü çıkardı, yeni parçaları bağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medyadan su kesintisine yönelik açıklamada bulundu. Soyer, “Sorunun farkındayım. Sıkıntının tekrarlanmaması için gerekli yedekleme sistemi çalışmalarını başlattık” dedi.

    Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendiSaint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.
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    Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
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