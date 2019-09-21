21.09.2019 - 01:18 |
‘Su taşkınlarının önüne geçeceğiz’
Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleriyle birlikte yarımada genelindeki dere yatakları ve su kanallarında temizlik çalışmalarına hız verdi.
İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.