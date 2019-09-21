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    HaberlerEge‘Su taşkınlarının önüne geçeceğiz’
    21.09.2019 - 01:18 |

    ‘Su taşkınlarının önüne geçeceğiz’

    Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleriyle birlikte yarımada genelindeki dere yatakları ve su kanallarında temizlik çalışmalarına hız verdi.

    ‘Su taşkınlarının önüne geçeceğiz’

    Bodrum Gökçeler Deresi’ne yapılacak sel kapanının DSİ 2019 yatırım programına dahil edildiğini belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “2020’de Bodrum’un su taşkınları ile imtihanı bitecek” dedi.

    İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.
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    20 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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