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    HaberlerEge ‘Sümerbank, yeniden üretim üssü olabilir’
    11.10.2019 - 02:22 |

    ‘Sümerbank, yeniden üretim üssü olabilir’

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nazilli’ye gelişinin ve Sümerbank Basma Fabrikası’nın açılışının 82. yıldönümü kutlandı.

    ‘Sümerbank, yeniden üretim üssü olabilir’

     İstasyon Meydanı’ndaki törende konuşan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “9 Ekim, Nazilli’nin çağdaş bir kente dönüşmesinin ilk günüdür. O günün dünyasında tarımsal sanayide uygulanan bu sosyal model, bir devrimdir. Nazilli Belediyesi olarak Sümerbank’ı yeniden ilçeye kazandırmak için gereken ne varsa yapmaya hazırız. Tarihi dokusunu koruyup eğitim, sağlık, Ar-Ge, sosyal, kültürel, sanatsal ve spor faaliyetlerinin bir arada yaşatıldığı ve yapıldığı sosyo-kültürel ekonomi kampüsü haline getirebiliriz. Kooperatifleşme projelerimizi de Sümerbank’ın içerisinde uygulayabiliriz” diye konuştu.

    Atatürk’ü gördüğü günü anlattı

    Ardından Atatürk’ü gören 92 yaşındaki Habibe Elçin, o anları kürsüden anlattı. Konuşmaların ardından fabrikanın kuruluşundan bu yana tiyatro salonunda yer alan, ancak yıllar içinde deforme olmuş Atatürk portresi, yenilenmiş haliyle tekrar duvara asıldı.

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