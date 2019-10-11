‘Sümerbank, yeniden üretim üssü olabilir’

İstasyon Meydanı’ndaki törende konuşan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “9 Ekim, Nazilli’nin çağdaş bir kente dönüşmesinin ilk günüdür. O günün dünyasında tarımsal sanayide uygulanan bu sosyal model, bir devrimdir. Nazilli Belediyesi olarak Sümerbank’ı yeniden ilçeye kazandırmak için gereken ne varsa yapmaya hazırız. Tarihi dokusunu koruyup eğitim, sağlık, Ar-Ge, sosyal, kültürel, sanatsal ve spor faaliyetlerinin bir arada yaşatıldığı ve yapıldığı sosyo-kültürel ekonomi kampüsü haline getirebiliriz. Kooperatifleşme projelerimizi de Sümerbank’ın içerisinde uygulayabiliriz” diye konuştu.



Atatürk’ü gördüğü günü anlattı



Ardından Atatürk’ü gören 92 yaşındaki Habibe Elçin, o anları kürsüden anlattı. Konuşmaların ardından fabrikanın kuruluşundan bu yana tiyatro salonunda yer alan, ancak yıllar içinde deforme olmuş Atatürk portresi, yenilenmiş haliyle tekrar duvara asıldı.