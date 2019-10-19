SunExpress 30’uncu yaşını kutluyor

Birçok ödülün sahibi

Filosundaki 84 uçakla 2018 yılında 10 milyon yolcuyu hayallerinin tatiline ve sevdiklerine uçuran SunExpress, Orta Avrupa’dan Türkiye’ye gerçekleştirdiği turistik uçuşların yanı sıra Türkiye’de iç hat uçuşlarıyla da etnik trafiğin bel kemiğini oluşturuyor. Bugün SunExpress, Türkiye turizminin baş destekçilerinden biri olarak, Türkiye’deki 16 uçuş noktasına Avrupa’daki 36 şehirden yolcu taşıyor. 2019 yılında havayolu uçuş ağına 9 yeni destinasyon ekleyen SunExpress, 2019 Skytrax’e göre Türkiye’nin En İyi, Dünyanın 5. En İyi Tatil Havayolu, Almanya’nın En Dakik Havayolu, 2019 SAFA verilerine göre Türkiye’nin En Emniyetli Havayolu ve Türkiye’nin İkinci En Büyük Hizmet İhracatçısı