BİST110.5990EURO6,61-0,11USD5,94-0,02ALTIN282,720,52
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri SunExpress’ten İzmir’e orman
    ABONE OL
    19.12.2019 - 07:50 |

    SunExpress’ten İzmir’e orman

    Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, bu yıl Dünya Çevre Günü’nde başlattığı, uluslararası uçuşlarında kullanılan plastik ürünleri geri dönüştürülebilir alternatif malzemeler ile değiştirme girişimini ocak ayı itibariyle tüm uçuşlarında uygulamaya koyacak.

    SunExpress’ten İzmir’e orman

    Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, bu yıl Dünya Çevre Günü’nde başlattığı, uluslararası uçuşlarında kullanılan plastik ürünleri geri dönüştürülebilir alternatif malzemeler ile değiştirme girişimini ocak ayı itibariyle tüm uçuşlarında uygulamaya koyacak. Gönüllü SunExpress çalışanlarından oluşan ‘Green Alliance’ ekibi de, İzmir’de meydana gelen orman yangınlarında zarar gören alanların tekrar ağaçlandırılması için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile kurum içi bağış kampanyası başlattı. Havayolu, önümüzdeki yıl İzmir’de orman projesini hayata geçirecek. Ayrıca SunExpress, İklim Koruma Örgütü ‘atmosfair’ tarafından çevre duyarlılığı ve karbon emisyonu konusunda değerlendirildiği 2018 Havayolu Endeksi’nde çevre dostu havayolları sıralamasında altıncı sırada yer aldı.

    Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
    daha fazla video için
    Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma saati | Cuma namazı kaçta? 20 Aralık 2019 Cuma namazı saati İstanbul

    Cuma saati | Cuma namazı kaçta? 20 Aralık 2019 Cuma namazı saati İstanbul

    Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

    Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

    Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

    Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

    Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

    Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

    Sıradaki Haber