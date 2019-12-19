SunExpress’ten İzmir’e orman

Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, bu yıl Dünya Çevre Günü’nde başlattığı, uluslararası uçuşlarında kullanılan plastik ürünleri geri dönüştürülebilir alternatif malzemeler ile değiştirme girişimini ocak ayı itibariyle tüm uçuşlarında uygulamaya koyacak. Gönüllü SunExpress çalışanlarından oluşan ‘Green Alliance’ ekibi de, İzmir’de meydana gelen orman yangınlarında zarar gören alanların tekrar ağaçlandırılması için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile kurum içi bağış kampanyası başlattı. Havayolu, önümüzdeki yıl İzmir’de orman projesini hayata geçirecek. Ayrıca SunExpress, İklim Koruma Örgütü ‘atmosfair’ tarafından çevre duyarlılığı ve karbon emisyonu konusunda değerlendirildiği 2018 Havayolu Endeksi’nde çevre dostu havayolları sıralamasında altıncı sırada yer aldı.