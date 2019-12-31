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    HaberlerEge Haberleri Suni de olsa sevindirdi
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    31.12.2019 - 00:02 |

    Suni de olsa sevindirdi

    “Efes Selçuk’a Kar Geliyor. Sıkı Giyinin” sloganıyla Carpouza Cafe önünde düzenlenen etkinlikte her yaştan vatandaş, suni kar yağışı ile eğlenceli dakikalar yaşadı.

    Suni de olsa sevindirdi

     Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, bol bol fotoğraf çektirdi.

    Adana’da tarihi konak çöktüAdana'da uzun süredir kimsenin oturmadığı 3 katlı bina, büyük bir gürültüyle çöktü. Gürültüyü duyup kendilerini dışarıya atan vatandaşlar, kısa süreli korku yaşarken, yapılan ilk incelemede enkazda kimsenin olmadığı tespit edildi.
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    30 Aralık 2019 Magazin Bülteni30 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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