31.12.2019 - 00:02 |
Suni de olsa sevindirdi
“Efes Selçuk’a Kar Geliyor. Sıkı Giyinin” sloganıyla Carpouza Cafe önünde düzenlenen etkinlikte her yaştan vatandaş, suni kar yağışı ile eğlenceli dakikalar yaşadı.
Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, bol bol fotoğraf çektirdi.
Adana’da tarihi konak çöktüAdana'da uzun süredir kimsenin oturmadığı 3 katlı bina, büyük bir gürültüyle çöktü. Gürültüyü duyup kendilerini dışarıya atan vatandaşlar, kısa süreli korku yaşarken, yapılan ilk incelemede enkazda kimsenin olmadığı tespit edildi.