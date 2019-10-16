Süper Lig'de görmek istiyoruz

Menemenspor’un isim sponsoru Ekol Göz Hastanesi, TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor’un da isim ve forma sponsoru oldu.



Kırmızı beyazlı ekibin 2019-2020 sezonunda yeni ismi Ekol Göz Balıkesirspor olarak değişti. Balıkesirspor futbolcular, bundan sonra maçlara Ekol Hastanesi yazılı formayla çıkacak. Ekol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Mehmet Baz, eşi Figen Baz, Av. Öykü Baz, Ekol Göz Balıkesirspor’u ziyaret ederek yeni sezonda başarılar diledi. Baz ailesini, Kulüp Başkanı Kadir Dağlı, eşi Yasemin Dağlı ve 2. Başkan Mehmet Demiraslan karşıladı.



‘Balıkesirspor’a güveniyoruz’



Yeni sezonda tüm takıma başarılar dileyen Op. Dr. Mehmet Baz, “Ekol Hastaneleri olarak, sanata ve spora değer veriyoruz. Sanat galerimizde bugüne kadar pek çok sergiye ev sahipliği yaptık. Bu sene futbolu da bizim sosyal etkinliklerimize katma kararı aldık. Biz Ekol Hastaneleri olarak hep şuna inandık; futbol hiçbir zaman için sadece futbol değildir. Futbol; bulunduğu şehir hareketlendiren, ekonomisini canlandıran, insanları bir araya getiren bir güçtür” dedi.



Çocukluğundan bu yana futbola meraklı olduğunu dile getiren Op. Dr. Baz, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Önce bize en yakın TFF 1. Lig takımı Menemenspor’la anlaşma yaptık. 1. Lig takımlarını takip ettim, en çok ışık gördüğüm Balıkesirspor oldu. Hem bizim Balıkesir’e hem de kulübün bize değer katacağına inandık. Bu takımda Süper Lig geleceğini de gördüğümüz için 2 sezonluk anlaşma yaptık. Kulübün adı bugünden itibaren Ekol Göz Balıkesirspor olarak geçecek. Bu Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da onaylandı. Artık biz de Balıkesirsporluyuz. Amacımız, takımımızı Süper Lig’de görmek.”





‘Yürekten teşekkürler’

Ekol Göz Balıkesirspor Kulüp Başkanı Kadir Dağlı, “ Yakın zamanda İzmir’e gittiğimizde Mehmet Bey ile ön prensip anlaşmamızı yapmıştık. Bugün de imza törenimizi gerçekleştiriyoruz. Böyle güzel bir sponsorluğa imza atıyor olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Ekol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Mehmet Baz ve eşi Figen Baz’a kulübümüze yaptıkları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum ” dedi.