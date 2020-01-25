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    25.01.2020 - 03:51 |

    Sürdürülebilir gelecek için çözüm ürettiler...

    Ekin Koleji, 72 ülkeden 9 farklı komitenin temsil edildiği, yaklaşık 600 öğrencinin katıldığı JMUN konferansına ev sahipliği yaptı. Gençler, etkinlikte dünya sorunlarına çözüm önerileri geliştirdi

    Sürdürülebilir gelecek için çözüm ürettiler...

    Ekin Koleji, bu yıl ‘sürdürülebilir gelecek’ temasıyla düzenlenen JMUN (Junior Model United Nations - Junior Model Birleşmiş Milletler) etkinliğine ev sahipliği yaptı. Farklı illerden gelen toplam 40 eğitim kurumunun katılımıyla 72 ülke 9 farklı komitede 600 öğrenciyle temsil edildi. Parlamento prosedürlerine uygun olarak oluşturulan etkinlikte çalışmalar diplomatik İngilizce olarak yapıldı.

    İşbirliği yaptılar

    Öğrenciler kendilerine verilen ülkeleri temsil edip komitelerde dünya sorunlarına çözüm önerileri geliştirdi, ülkelerinin bakış açısıyla savundu. Makalelerinde konu başlığında bahsi geçen problemi temsil ettikleri ülkenin diplomatik ve politik bakış açısına göre ifade ettiler.

    Komitelerde yer alan ülke delegasyonları komisyona sunulan problemler hakkında kendi ülkelerinin çıkarları doğrultusunda işbirliği yaparak koalisyon oluşturdu.

    Koalisyon yapan ülkeler, daha sonraki oturumlarda ortak çözümlerini üretti. En yüksek kabulü gören çözüm önerileri işleme alındı ve başarılı olarak kabul edildi. Konferansın onur konuklarından ilki Birleşmiş Milletler Eğitim Danışmanlarından Troy Guy Wolfe’du. Wolfe’un ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ temalı konuşması büyük alkış aldı. Diğer onur konuğu ise Lübnan Amerikan Üniversitesi (LAU) Sosyal Yardım ve Sivil Katılımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Profesör Elie Samia oldu. Profesör Samia, EKIN JMUN ve LAU-GCI’nın (Global Classrooms International) ortaklaşa yapacakları çalışmalardan bahsetti.

     

    Avantaj sağlıyor

    JMUN etkinliği hakkında bilgi veren Özel Ekin Okulları Kurucu Genel Müdürü Yasemin Reşitoğlu, “LAU-GCI ile ortak çalışmalar yapma kararı aldık. EKIN JMUN konferansımızı önümüzdeki yıl uluslararası boyutta gerçekleştirerek, kazanımlarının daha çok çocuğu etkilemesini amaçlıyoruz. Konferansta 72 ülke 9 farklı komitede temsil edildi. Ortaokul öğrencilerini kapsayan bir çalışma olan JMUN konferansı bir yarışma formatını içermediği için kazananı, kaybedeni yok. JMUN gençlere üniversite ve iş dünyasında avantajlar sağlıyor” dedi.

     

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