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    HaberlerEgeSürdürülebilirlikte üç ödül birden
    21.10.2019 - 01:31 |

    Sürdürülebilirlikte üç ödül birden

    Sürdürülebilirlikte üç ödül birden

    Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından altıncısı verilen “2019 Sürdürülebilir İş Ödülleri” kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iki projesi büyük ödüle layık görüldü. Karbon Yönetimi kategorisinde İzmir Sürdürülebilir Ulaşım projesi, Sosyal Etki kategorisinde ise Abla Ağabey Kardeş projesi ile ödül alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, paydaşlarından biri olduğu TARKEM (Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş) ile de İşbirliği kategorisinde ödül aldı. Törende konuşan TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler, “Bu ödülü tüm İzmir ve sayısı 160’lara ulaşan ortaklarımız adına alıyorum. Kemeraltı, Basmane, Kadifekale bölgesini iyileştirmek için kurulmuş TARKEM, kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmak için var gücüyle çalışmaya devam edecek” dedi.

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