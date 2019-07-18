Sürekli, ‘Projeler ne oldu?’ diye sordu

Görevde 100 günü geride bırakan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in icraatlerini değerlendiren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Bisiklet, fayton, Kültürpark derken kent hala derelerden yayılan kokuyla, altyapı ve trafik gibi temel sorunlarla boğuşuyor” dedi.

Soyer’in Basmane ve Alsancak garlarının önündeki trafiği yeraltına alıp yeni kent meydanları yaratma projesine de değinen Sürekli, “Herhangi bir çalışma var mı? Hala bir şey duymadık” dedi. İzmir için yapılacak her yararlı çalışmaya ve projeye sonuna kadar destek olacaklarını yineleyen Sürekli, Büyükşehir’in suda yaptığı indirimin de yüzde 10 değil yüzde 3 olduğunu iddia etti. l