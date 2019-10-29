Sürekli’den birlik çağrısı

Sürekli, “Cumhuriyet’i bize armağan eden bu ruhu, inancı ve vatan aşkını diri tuttuğumuz sürece, dahili ve harici hiçbir düşman emeline ulaşamayacaktır. Önüne çıkarılan her engeli aşma kudretine sahip her alanda kalkınan, güçlü ve büyük Türkiye’nin inşasının anahtarı budur” şeklinde konuştu.
Defilede 'Cumhuriyet' coşkusuİzmir'de, bir AVM düzenlenen defilenin finalinde mankenler, ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle podyuma çıkarak Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü kutladı. Mankerlerin coşkusuna, defileyi izleyen vatandaşlarda alkışlarıyla ortak oldu.
Spiker okuduğu haberden sonra gözyaşlarını tutamadıKuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 Harekatı’nda görev yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) şehadet haberini okuyan haber spikeri zor anlar yaşadı. Şehit Teğmen Ablak'ın, genç spikerin lise arkadaşı olduğu öğrenildi.