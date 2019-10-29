Sürekli’den birlik çağrısı

Sürekli, “Cumhuriyet’i bize armağan eden bu ruhu, inancı ve vatan aşkını diri tuttuğumuz sürece, dahili ve harici hiçbir düşman emeline ulaşamayacaktır. Önüne çıkarılan her engeli aşma kudretine sahip her alanda kalkınan, güçlü ve büyük Türkiye’nin inşasının anahtarı budur” şeklinde konuştu.