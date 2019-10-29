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    HaberlerEgeSürekli’den birlik çağrısı
    30.10.2019 - 00:25 |

    Sürekli’den birlik çağrısı

    AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Cumhuriyet’in kuruluşunun 96. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

    Sürekli’den birlik çağrısı

     Sürekli, “Cumhuriyet’i bize armağan eden bu ruhu, inancı ve vatan aşkını diri tuttuğumuz sürece, dahili ve harici hiçbir düşman emeline ulaşamayacaktır. Önüne çıkarılan her engeli aşma kudretine sahip her alanda kalkınan, güçlü ve büyük Türkiye’nin inşasının anahtarı budur” şeklinde konuştu.

    Defilede 'Cumhuriyet' coşkusuİzmir'de, bir AVM düzenlenen defilenin finalinde mankenler, ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle podyuma çıkarak Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü kutladı. Mankerlerin coşkusuna, defileyi izleyen vatandaşlarda alkışlarıyla ortak oldu.
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