Sürekli’den tam destek

Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’yi ziyaret edip Menderes ilçesi’nde 1 milyon metrekarelik alanda projelendirilen Kentsel Servis Alanı ile ilgili destek istedi. Görüşmenin olumlu geçtiğini belirten Aslan, “Sürekli, İzmir ekonomisinin gelişmesi adına kredi başta olmak üzere her türlü katkıyı sunacakalarını belirtti. Ayrıca, konutu olmayan vatandaşın uygun koşullarda ev sahibi olabilmesi için Uydu Kentler projesi geliştirilmesinin aciliyetini konuştuk” dedi.

Kentsel Servis Alanı projesi, şehir içerisinde kaldığından dolayı ulaşım, park yeri ve işyerini geliştirememe gibi sorunlarla karşılaşan sektörlere yönelik hayata geçirilecek.