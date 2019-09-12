12.09.2019 - 07:50
Sürekli’den tam destek
Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’yi ziyaret edip Menderes ilçesi’nde 1 milyon metrekarelik alanda projelendirilen Kentsel Servis Alanı ile ilgili destek istedi.
Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’yi ziyaret edip Menderes ilçesi’nde 1 milyon metrekarelik alanda projelendirilen Kentsel Servis Alanı ile ilgili destek istedi. Görüşmenin olumlu geçtiğini belirten Aslan, “Sürekli, İzmir ekonomisinin gelişmesi adına kredi başta olmak üzere her türlü katkıyı sunacakalarını belirtti. Ayrıca, konutu olmayan vatandaşın uygun koşullarda ev sahibi olabilmesi için Uydu Kentler projesi geliştirilmesinin aciliyetini konuştuk” dedi.
Kentsel Servis Alanı projesi, şehir içerisinde kaldığından dolayı ulaşım, park yeri ve işyerini geliştirememe gibi sorunlarla karşılaşan sektörlere yönelik hayata geçirilecek.
KKTC'deki patlamanın ardındna otel ve yerleşim yerleri tahliye edildiAskeri birlikteki mühimmat deposunda ardı arkası kesilmeyen ve gökyüzünü aydınlatan patlamalar nedeniyle bölgenin boşaltılması kararı alındı. Polis ekipleri 5 yıldızlı bir otel yetkilileriyle görüşerek tahliye edilmesini istedi. Ardından çevredeki yerleşim yerlerinde oturanlar evlerini tahliye etmeleri konusunda uyarıldı. Bölgenin boşaltılması istendi.
Berkay'dan açıklamaFutbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki davanın üçüncü duruşmasında karar verildi. Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'a 'korku kaygı veya panik yaratacak' şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ünlü futbolcu, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti. Ünlü futbolcu 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse bu suçtan aldığı cezadan hüküm giyecek.