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    HaberlerEge Haberleri Sürprizle duygulandı
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    29.11.2019 - 00:02 |

    Sürprizle duygulandı

    Sürprizle duygulandı

    Dokuz Eylül Üniversitesi, Öğretmenler Günü’nü Buca Eğitim Fakültesi’nde törenle kutladı. Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Bu gün, öğretmenlere verilen değeri göstermek için bir vesile, ancak mesleğin değerinin anlaşılması için etkinlikler haftalara yayılmalı” dedi. Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ercan Akpınar, Rektör Hotar’a günün anısına Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Fadime Pektaş’ın yaptığı karakalem resmi hediye etti. Duygulanan Hotar, “Rahmetli babam da öğretmendi. Hocamız bir sürpriz yapmış. Rahmetli babamın 1970’li yıllarda öğrencileriyle çekilmiş bir fotoğrafı” diye konuştu.

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